Cuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata della seconda stagione della fiction su Rai 1

Cuori 2 è la fiction in onda questa sera, 8 ottobre 2023, alle ore 21.25 su Rai 1 con la seconda puntata della seconda stagione. In tutto sono previsti dodici episodi divisi in sei serate. La serie, ancora in bilico tra medicina e sentimenti, racconta le vicende dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera, come la trama e il cast.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della seconda puntata, dal titolo Non si può chiudere del tutto, le tessere nel piano di Mosca iniziano finalmente a combaciare: Agata ha accettato di – tornare a lavorare alle Molinette e ora, grazie a Elvira, si prospetta l’opportunità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino. Il secondo episodio di stasera si intitola La Fortuna Non Esiste. Lo stato di salute di Luisa tiene sulle spine Alberto e Delia, che continuano la ricerca sul pacemaker cercando di coinvolgere anche l’ingegner Tosi. In reparto anche Fausto sembra avere altro per la testa, non riuscendo a nascondere quel che prova per Virginia, proprio come Serenella, sempre più colpita dalla gentilezza di Andrea e dal suo tatto con i pazienti.

Cuori 2: il cast del film

Nel cast tante conferme e volti nuovi. I protagonisti sono Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello che sono interpretati rispettivamente da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nel cast di Cuori 2 troviamo inoltre anche Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carola Stagnaro, Carmine Buschini, Benedetta Cimatti, Chiara Degani, Simona Nasi, Davide Paganini, Roberto Accornero, Paolo Romano, Laura Adriani, Gaia Messerklinger e Claudia Nicolazzo. Nella seconda stagione di Cuori fanno il loro ingresso due nuovi personaggi interpretati da Paolo Conticini e Alessandro Tersigni, rispettivamente un radiologo e un ispettore. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniele Pecci (Cesare Corvara)

Matteo Martari (Alberto Ferraris)

Pilar Fogliati (Delia Brunello)

Andrea Gherpelli (Enrico Mosca)

Marco Bonini (Ferruccio Bonomo)

Neva Leoni (Serenella Rinaldi)

Bianca Panconi (Virginia Corvara)

Carola Stagnaro (Suor Fiorenza Bertoni)

Carmine Buschini (Fausto Alfieri)

Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris)

Chiara Degani (Beatrice Dattilo)

Simona Nasi (Elvira De Bellis)

Davide Paganini (Bino Mazzini)

Roberto Accornero (Ferdinando Maugeri)

Paolo Romano (Carlo Dattilo)

Laura Adriani (Eva Pellegrini)

Gaia Messerklinger (Agata Vezzani)

Claudia Nicolazzo (Rosa Paluan)

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25 ogni domenica dal 1 ottobre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.