Cry Macho – Ritorno a casa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cry Macho – Ritorno a casa, film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1979 l’ex star del rodeo Mike Milo si è ritirato a causa di un grave infortunio alla schiena. L’anno seguente, il suo ex capo Howard Polk lo ingaggia per andare dal Texas a Città del Messico e riportare a casa il proprio figlio tredicenne, Rafo. L’uomo accetta e, una volta entrato in Messico, incontra la madre del ragazzo, Leta, che gli dice che Rafo si è dato a una vita criminale, partecipando a combattimenti tra galli con un gallo di nome Macho. Poco dopo Mike trova Rafo, che partecipa a un combattimento di galli interrotto da un raid della polizia. Dopo la partenza della polizia, Mike dice a Rafo che suo padre vuole vederlo. Incuriosito, Rafo accetta di tornare con Mike in Texas e parte per fare i bagagli.

Una Leta ubriaca dice a Mike che vuole che suo figlio rimanga in Messico e lo minaccia. Dopo che Mike se ne va, Leta ordina a diversi suoi scagnozzi di seguirlo. Tornando in Texas da solo, Mike scopre che Rafo si è intrufolato nella sua auto. Quando Rafo gli ruba il portafoglio e condivide con lui il suo desiderio di passare del tempo con suo padre, Mike accetta di accompagnarlo al confine. Durante il tragitto i due si confidano diverse storie sulle loro vite, compreso il modo in cui gli scagnozzi di Leta maltrattavano Rafo, e discutono sul significato di essere “macho”.

Cry Macho – Ritorno a casa: il cast

Abbiamo visto la trama di Cry Macho – Ritorno a casa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Michael “Mike” Milo

Eduardo Minett: Rafael “Rafo” Polk

Natalia Traven: Marta

Dwight Yoakam: Howard Polk

Fernanda Urrejola: Leta

Horacio Garcia-Rojas: Aurelio

Marco Rodríguez: Porfirio

Streaming e tv

Dove vedere Cry Macho – Ritorno a casa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.