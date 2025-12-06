Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:09
TV

Cry Macho – Ritorno a casa: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Cry Macho – Ritorno a casa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cry Macho – Ritorno a casa, film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1979 l’ex star del rodeo Mike Milo si è ritirato a causa di un grave infortunio alla schiena. L’anno seguente, il suo ex capo Howard Polk lo ingaggia per andare dal Texas a Città del Messico e riportare a casa il proprio figlio tredicenne, Rafo. L’uomo accetta e, una volta entrato in Messico, incontra la madre del ragazzo, Leta, che gli dice che Rafo si è dato a una vita criminale, partecipando a combattimenti tra galli con un gallo di nome Macho. Poco dopo Mike trova Rafo, che partecipa a un combattimento di galli interrotto da un raid della polizia. Dopo la partenza della polizia, Mike dice a Rafo che suo padre vuole vederlo. Incuriosito, Rafo accetta di tornare con Mike in Texas e parte per fare i bagagli.

Una Leta ubriaca dice a Mike che vuole che suo figlio rimanga in Messico e lo minaccia. Dopo che Mike se ne va, Leta ordina a diversi suoi scagnozzi di seguirlo. Tornando in Texas da solo, Mike scopre che Rafo si è intrufolato nella sua auto. Quando Rafo gli ruba il portafoglio e condivide con lui il suo desiderio di passare del tempo con suo padre, Mike accetta di accompagnarlo al confine. Durante il tragitto i due si confidano diverse storie sulle loro vite, compreso il modo in cui gli scagnozzi di Leta maltrattavano Rafo, e discutono sul significato di essere “macho”.

Cry Macho – Ritorno a casa: il cast

Abbiamo visto la trama di Cry Macho – Ritorno a casa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Clint Eastwood: Michael “Mike” Milo
  • Eduardo Minett: Rafael “Rafo” Polk
  • Natalia Traven: Marta
  • Dwight Yoakam: Howard Polk
  • Fernanda Urrejola: Leta
  • Horacio Garcia-Rojas: Aurelio
  • Marco Rodríguez: Porfirio

Streaming e tv

Dove vedere Cry Macho – Ritorno a casa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca