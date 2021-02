Crozza imita Grillo, Berlusconi, Zingaretti, Salvini e poi Draghi: “Accettino la comunità di recupero” | VIDEO

Crozza imita i leader dei partiti. E poi Draghi: “Accettino la comunità di recupero” | VIDEO

Maurizio Crozza veste i panni di Mario Draghi. Ma non solo. Il comico genovese imita anche Beppe Grillo, Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti e Matteo Salvini. Tutti felici e contenti dell’arrivo di Draghi che dichiara: “Questa è la fase dell’ascolto, poi quella della terapia. L’importante è che accettino l’idea della comunità. Europea? No, di recupero!”. La nuova stagione di Fratelli di Crozza inizia venerdì 19 febbraio, in prima serata, sul NOVE.

