Cristiana Girelli ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

La calciatrice Cristiana Girelli è tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021: ma chi è l’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda stasera, mercoledì 3 marzo?

Biografia

Nata a Gavardo, in provincia di Brescia, il 23 aprile del 1990, Cristiana Girelli è una attaccante, tra le più forti del panorama calcistico femminile italiano. Cresciuta a Nuvolaro, comune in provincia di Brescia, cresce nelle giovanili del Rigamonti Nuvolera, dove milita fino all’età di 14 anni.

Approdata al Bardolino Verona, nel corso della sua militanza nella compagine scaligera vince quattro Scudetti, tre Supercoppe Italiane e tre Coppe Italia, segnando circa sessanta gol. Nel 2013 passa al Brescia dove si aggiudica subito un altro titolo nazionale, il quarto della sua carriera. Complessivamente con il Brescia conquista un altro scudetto, due Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane.

Nel 2018 passa alla Juventus, dove milita tuttora, e con cui vince due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Grazie al titolo conquistato nel 2020, il nono della sua carriera, Cristiana Girelli è la calciatrice più titolata nella storia della Seria A femminile.

A Torino, inoltre, nella stagione 2019-2020, Cristiana Girelli vince anche per la prima volta il titolo di capocannoniere della Serie A. Contemporaneamente, la calciatrice diventa un perno della Nazionale italiana di calcio femminile con cui mette a segno oltre 40 gol con poco più di 70 presenze.

Cristiana Girelli, la vita privata: il fidanzato

Della vita privata di Cristiana Girelli non si sa molto: dai suoi profili social, infatti, non è chiaro se la calciatrice al momento abbia un fidanzato oppure se sia single. Di certo, si sa, come da lei dichiarato, che ama cucinare e leggere, in particolar modo i libri di Margaret Mazzantini. Fan di Laura Pausini e di Alessandro Del Piero, Cristiana Girelli in onore dell’ex capitano della Juventus ha tatuato sul braccio il numero 10, che è anche il suo numero di maglia. È molto legata alla nipotina Chicca, alla quale ha dedicato questa frase: “Dopo la tempesta c’è sempre il sole. Tu sei il mio sole”.

Cachet Sanremo 2021

Qual è il cachet di Cristiana Girelli per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021? In realtà la Rai non ha comunicato ufficialmente i compensi destinati ai protagonisti della kermesse. Secondo indiscrezioni, Fiorello e Ibrahimovic, il primo presente in tutte le serate e il secondo presente su 4 puntata su 5, dovrebbero percepire un cachet di 50mila euro a puntata. Di circa la metà, 25mila euro, dovrebbe essere, invece, il compenso destinato ad alcune co-conduttrici, come ad esempio Elodie, che proprio stasera salirà sul palco dell’Ariston.

