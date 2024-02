Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda Creed II, pellicola del 2018 diretta da Steven Caple Jr. con protagonisti Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Vediamo insieme trama e cast.

Il film segue la storia di Adonis Creed (Michael B. Jordan), un giovane pugile professionista, figlio del grande Apollo Creed e allenato dallo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis ha una felice storia d’amore con Bianca (Tessa Thompson), che diventerà presto sua moglie. Il suo talento fa sì che in breve tempo conquisti la cintura di campione mondiale di pesi massimi.

Ben presto dovrà scontrarsi con un altro giovane promettente del pugilato, il russo Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago che tutti ricorderanno per aver mandato al tappeto e aver ucciso Apollo Creed, per poi essere stato sconfitto proprio da Rocky Balboa molti anni prima. Il procuratore di Viktor vede nello scontro tra i due una ghiotta possibilità per far diventare famoso il suo cliente, e giunto a Philadelphia inizia a sfruttare i media per provocare Creed; questi, ricordando la fine del padre, accetta la sfida per vendicarne la morte, nonostante Rocky cerchi di dissuaderlo in ogni modo.

Adonis non si ferma neppure di fronte alla decisione di Balboa di non accompagnarlo nell’impresa, e si fa allenare dal figlio di Tony Evers, preparatore atletico del padre Apollo. Il giorno dell’incontro Rocky segue l’evento in tv e assiste alla disfatta totale di Creed, che non perde il titolo solo perché Drago lo colpisce per mandarlo K.O. mentre è in ginocchio, venendo così squalificato.

Adonis finisce in ospedale e inizia una lunga riabilitazione, ostacolata però dalla rabbia e dalla preoccupazione per i problemi di salute della figlia appena nata, che lo rendono incapace di rialzarsi e tornare a combattere. Viktor continua le sue provocazioni tramite i media chiedendo un nuovo incontro e quando Creed finalmente accetta, trova in Rocky il sostegno di cui ha bisogno per affrontare il russo. I due si recano quindi in Russia, dove avrà luogo il match, e Balboa sottopone Adonis ad una preparazione durissima nel deserto, che gli permetterà di arrivare pronto all’incontro, dove finalmente avrà la possibilità di riscattare il nome dei Creed.

Creed II: il cast del film

Abbiamo visto qual è la trama, ma qual è il cast di Creed II? Protagonisti sono Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Wood Harris, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Russell Hornsby. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Michael B. Jordan: Adonis Creed

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Florian Munteanu: Viktor Drago

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Tony Bellew: “Pretty” Ricky Conlan

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

Andre Ward: Danny “Stuntman” Wheeler

Brigitte Nielsen: Ludmila Vobet Drago

Milo Ventimiglia: Robert “Rocky” Balboa Jr.

Robbie Johns: Logan Balboa

Russell Hornsby: Buddy Marcelle

Patrice “Boogey” Harris: Padman

Jacob “Stitch” Duran: Stitch

Jim Lampley: se stesso

Max Kellerman: se stesso

Roy Jones Jr.: se stesso

Michael Buffer: se stesso

Scott Van Pelt: se stesso

Linda Cohn: se stessa

