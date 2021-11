Crazy for Football – Matti per il calcio: la storia vera raccontata nel film

Stasera, 1 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Crazy for Football – Matti per il calcio, film per la tv che racconta una storia vera, un progetto tutt’ora in corso. Saverio Lulli è uno psichiatra che vuole dare ai suoi pazienti alternative migliori rispetto all’esser sedati e confinati ad un letto d’ospedale. La sua ultima proposta è quella di partecipare al campionato mondiale di calcio per persone con problemi di salute mentale, e incontra la perplessità del direttore generale della sua struttura, nonché la diffidenza degli sponsor. Ma Saverio è abituato a rischiare in proprio e a pensare che “se uno vuole trovare la soluzione la trova”. Dunque ingaggia un ex calciatore, Vittorio Zaccardi, affinché alleni la sua “squadra speciale” che comprende un paziente schizofrenico, uno depresso, uno paranoico, uno bipolare, un ossessivo compulsivo e uno che non sopporta il contatto fisico. Ci sono anche un gigante imbranato ma fedele, un’infermiera che fa il tifo per Saverio e sua figlia Alba, adolescente ribelle. Ma vediamo la storia vera di Crazy for Football – Matti per il calcio. Il film-tv racconta la nascita di un progetto che esiste davvero. La Nazionale italiana calcio a 5 di persone con problemi di salute mentale è nata ufficialmente nel 2016, dopo anni di lavoro e di impegno del Dr. Santo Rullo (a cui si ispira il personaggio di Castellitto), che ha coinvolto Enrico Zanchini (che della squadra è allenatore). La rosa è composta da venticinque giocatori, selezionati in tutta Italia e provenienti prevalentemente dai centri di salute mentale. Il gruppo si riunisce periodicamente in diverse città italiane per la preparazione al campionato del mondo, detto Dream World Cup, che si organizza ogni due anni. La squadra riceve il sostegno della FIGC.

