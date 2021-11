Crazy for Football – Matti per il calcio: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Crazy for Football – Matti per il calcio, il film-tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola puntata. Essendo un film-tv non sono previste ulteriori puntate. Tutto andrà in onda stasera, 1 novembre 2021, alle ore 21,25. Ma quanto dura? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata prevista – pubblicità incluse – è quindi di circa 2 ore e 15 minuti.

Storia vera

Il film-tv Crazy for Football – Matti per il calcio racconta una storia vera: la nascita di un progetto che esiste davvero. La Nazionale italiana calcio a 5 di persone con problemi di salute mentale è nata ufficialmente nel 2016, dopo anni di lavoro e di impegno del Dr. Santo Rullo (a cui si ispira il personaggio di Castellitto), che ha coinvolto Enrico Zanchini (che della squadra è allenatore). La rosa è composta da venticinque giocatori, selezionati in tutta Italia e provenienti prevalentemente dai centri di salute mentale. Il gruppo si riunisce periodicamente in diverse città italiane per la preparazione al campionato del mondo, detto Dream World Cup, che si organizza ogni due anni. La squadra riceve il sostegno della FIGC.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Crazy for Football – Matti per il calcio, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film Rai da pc, tablet e smartphone.