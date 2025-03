Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 30 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Costanza, giovane laureata in Paleontologia vive a Messina dove non riesce a trovare lavoro nel suo campo e per mantenere lei e la figlia Flora si arrangia come rider per una catena di food delivery. La sua vita cambia quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di Verona dove vive la sorella Toni. Mentre all’università analizza uno scheletro che si rivela essere appartenuto a Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II di Svevia e inizia a stringere un legame con il collega Ludovico, si imbatte in Marco, un suo ex, a cui ha sempre nascosto un grande segreto.

Costanza: il cast

Abbiamo visto la trama di Costanza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Costanza

Marco Rossetti: Marco

Eleonora De Luca: Toni

Lorenzo Cervasio

Caterina Shulha: Diana

Davide Iacopini: Anselmo

Franco Castellano: Prof Melchiorre

Bianca Panconi: Selvaggia di Staufen

Kaspar Capparoni: Federico II di Svevia

Streaming e tv

Dove vedere Costanza in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica (e lunedì) sera a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.