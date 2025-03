Costanza: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Costanza, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 30 marzo 2025; la quarta e ultima domenica 13 aprile 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 30 marzo 2025

Seconda puntata: lunedì 31 marzo 2025

Terza puntata: domenica 6 aprile 2025

Quarta puntata: domenica 13 aprile 2025

Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore.

Location

Dove è stata girata (location) Costanza? I ciak sono iniziati circa un anno fa negli studi di Roma per poi spostarsi a Verona per le riprese in esterna. Diverse scene sono state girate tra il Castello di Montorio, il Museo degli affreschi Cavalcaselle, la tomba di Giulietta, l’Arsenale e il belvedere sull’Adige. “Nelle riprese abbiamo escluso l’Arena di Verona perché troppo ‘banale’, ma ci sono Ponte Pietra, Ponte Vecchio, il Teatro Romano, il centro storico”, ha spiegato il regista. “C’è anche una scuola con un cortile che dà sull’Adige, per noi è stato un teatro molto importante. Il castello di Montorio è imponente, è stato suggestivo ricreare la storia medievale in questo contesto”. Le scene ambientate a Messina, invece, sono state girate ai Bastioni di Civitavecchia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Costanza, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica (e lunedì) sera a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.