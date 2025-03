Costanza: il cast (attori) della serie tv su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Costanza, la serie tv in onda da domenica 30 marzo su Rai 1? Protagonisti della fiction sono Miriam Dalmazio e Marco Rossetti nei panni rispettivamente di Costanza e Marco. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Costanza

Marco Rossetti: Marco

Eleonora De Luca: Toni

Lorenzo Cervasio

Caterina Shulha: Diana

Davide Iacopini: Anselmo

Franco Castellano: Prof Melchiorre

Bianca Panconi: Selvaggia di Staufen

Kaspar Capparoni: Federico II di Svevia

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Costanza, ma qual è la trama? Un po’ romance e un po’ giallo storico, è la storia di Costanza Macallè specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia le malattie antiche e che indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato, riportando alla luce vite dimenticate. Chiamata per un progetto di ricerca, Costanza torna a Verona, la città dove vive sua sorella Toni, giovane psicologa, e dove anni prima aveva conosciuto Marco, ambizioso architetto. Da quell’incontro era nata Flora, la figlia che Marco non sapeva di avere avuto e che Costanza ha cresciuto per sei anni da sola a Messina.