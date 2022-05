Corso Sempione 27 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Ale e Franz accompagnano i telespettatori in un viaggio a ritroso, che rispolvera la grande comicità italiana attraverso materiale d’archivio delle Teche Rai. Questo e tanto altro grazie a Corso Sempione 27 Show, il nuovo format proposto dal duo di comici seguiti sin dai tempi di Zelig. Il programma arriva in prima serata giovedì 26 maggio 2022 e, oltre ad Ale e Franz, ci saranno altri comici come Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi. Si tratta di uno spettacolo live ricco di filmati, aneddoti, sketch e brani di repertorio dal vivo. Il filo conduttore del programma, del resto, è il divertimento. Il pubblico in studio, ad esempio, è composto da giovani provenienti da scuole di teatro, arte e costume. Il titolo del programma è una particolarità perché si riferisce all’indirizzo degli studi storici della Rai a Milano. Ma dove seguire Corso Sempione 27 in diretta e streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, se vi interessa seguire Corso Sempione 27, sappiate che il programma televisivo con Ale e Franz va in onda giovedì 26 maggio 2022, in prima serata a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando così come al tasto 502 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 102.

Corso Sempione 27 streaming

Ma non solo TV. Chi è interessato a seguire lo show con Ale e Franz può farlo anche in live streaming grazie alla piattaforma gratuita di RaiPlay. Si tratta di un servizio messo a disposizione degli utenti della Rai. Come funziona? Facile: basterà effettuare l’accesso oppure la registrazione se è la prima volta. Potete farlo anche tramite Facebook o Google. Una volta effettuato il login potrete accedere alla piattaforma senza restrizione e selezionare Rai 2 dal menù a tendina.