Corso Sempione 27: anticipazioni e ospiti dello show

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 2 Corso Sempione 27, lo show condotto da Ale e Franz. Si tratta di una sorta di omaggio che i due comici dedicano ai grandi maestri della comicità milanese ed italiana in generale partendo dagli anni ’70 per arrivare fino ai giorni nostri. La serata evento è destinata a Rai 2. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti dello show.

Anticipazioni e ospiti

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, sarà una serata ricca di spunti quella in onda giovedì 26 maggio 2022. A guidare lo show ci sono Ale e Franz, comici ben noti al pubblico sin dai tempi di Zelig. Ad accompagnarli in questa avventura televisiva ci saranno diversi protagonisti come Paolo Rossi, Massimo Boldi e i Gatti di vicolo Miracoli. I due comici avranno il compito di mostrare al pubblico da casa una collezione di filmati d’archivio delle Teche Rai che raccontano aneddoti e sketch esilaranti con i protagonisti degli anni d’oro del cabaret. Ci saranno brani di repertorio dal vivo, canzoni eseguite dalla band resident del programma, il tutto volto a divertire il pubblico. Il format, del resto, è incentrato proprio su questo. Il pubblico in studio, ad esempio, è composto da ragazzi e ragazze che frequentano scuole di teatro, arte e costume. Inoltre lo show racconta di artisti memorabili da Cochi e Renato fino a Jannacci e Gaber.

Corso Sempione 27 streaming

Ma dove vedere Corso Sempione 27 Show in diretta televisiva e live streaming? Il programma, come già anticipato, va in onda in prima serata giovedì 26 maggio 2022 alle ore 21:20 su Rai 2. Chi vuole seguire lo show in diretta può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.