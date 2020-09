Corpi da reato: trama e cast del film sul Nove

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21,25 sul Nove (canale 9 del digitale terrestre) va in onda Corpi da reato, film del 2013 diretto e prodotto da Paul Feig con protagoniste Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente speciale dell’FBI Sarah Ashburn è un’eccellente investigatrice che lavora a New York, un po’ arrogante, puritana, impettita e non va molto d’accordo con i suoi colleghi di lavoro. Per ottenere una promozione, Ashburn va a Boston per scovare un trafficante di droga noto come Simon Larkin. Ashburn scopre che Larkin sta eliminando i trafficanti avversari e prendendo possesso delle loro attività. Per scoprire dove si trovi, Ashburn rintraccia uno dei suoi collaboratori, Rojas, che è stato arrestato. Quando Ashburn si reca a visitare Rojas al dipartimento di polizia di Boston per chiedergli informazioni su Larkin, va incontro alla poliziotta che lo ha arrestato, Shannon Mullins, la quale è scontrosa, territoriale e poco socievole. Quando Mullins viene a sapere il motivo della presenza di Ashburn a Boston, decide di andare a cercare Larkin. Il superiore di Ashburn l’affida a Mullins per completare la missione, il che non si rivelerà facile dato che Ashburn lavora rispettando le regole del mestiere mentre Mullins fa le cose a modo suo.

Cast

A dirigere il film è Paul Feig, già regista della commedia Le amiche della sposa e della serie tv Mad Men. Ma qual è il cast di Corpi da reato? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Sarah Ashburn

Melissa McCarthy: Shannon Mullins

Michael Rapaport: Jason Mullins

Jane Curtin: signora Mullins

Michael Tucci: signor Mullins

Bill Burr: Mark Mullins

Demián Bichir: Hale

Marlon Wayans: Levy

Thomas F. Wilson: capitano Frank Woods

Dan Bakkedahl: agente Craig

Taran Killam: Adam

Nate Corddry: Michael Mullins

Joey McIntyre: Peter Mullins

Jessica Chaffin: Gina

Spoken Reasons: Tyrell

Michael McDonald: Julian

Tony Hale: Il John

Adam Ray: Le Soir

Jamie Denbo: Beth

Kaitlin Olson: Tatiana

Marshall Berenson: agente speciale Putney

Steve Bannos: Wayne

