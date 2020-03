Coronavirus, su Rai 1 lo speciale del Tg1 “In trincea”

Questa sera, 20 marzo 2020, va in onda su Rai 1 lo speciale in prima serata del Tg1 dal titolo In trincea: un approfondimento sull’emergenza Coronavirus che sta interessando tutta l’Italia. Una fotografia dello stato attuale del Paese per capire qual è la situazione, con ospiti, collegamenti in diretta, scienziati ed esperti.

Lo speciale del Tg1 “In trincea” va in onda stasera, 20 marzo, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. In studio a condurre la trasmissione Paolo Di Giannantonio. In primo piano l’emergenza sanitaria nelle regioni più esposte, soprattutto quelle del Centro-Nord, ma anche l’aumento dei casi al Sud. Gli italiani come stanno affrontando questa crisi? Ci sono infatti molte persone che ancora non stanno rispettando totalmente la quarantena. Verranno imposte dal governo misure più restrittive?

Qual è poi l’atteggiamento dell’Europa? Molti altri Paesi, infatti, stanno iniziando a fare i conti con il Coronavirus adottando il modello italiano. Con Paolo Di Giannantonio verranno proposti diversi collegamenti dalle città italiane e dalle capitali estere, soprattutto con chi sta combattendo questa battaglia in prima linea. Non mancherà, infine, il punto di vista di esperti internazionali che aggiungeranno contenuti scientifici alle azioni intraprese fino ad oggi. Appuntamento dunque per questa sera, 20 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 con lo speciale Tg1 In trincea.

