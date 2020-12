Cops Una banda di poliziotti streaming e diretta tv: dove vedere il film Sky

Cops Una banda di poliziotti è il film in due puntate in onda su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre 2020, per la regia di Luca Miniero. Nel cast tanti attori celebri come Claudio Bisio, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti. Una produzione Sky Original tratta dalla commedia svedese Kops. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il film?

Tutto quello che c’è da sapere su Cops

In tv

Il film va in onda il 14 e il 21 dicembre 2020 su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Il canale è visibile al tasto 301 del decoder della pay-tv.

Streaming e on demand

Non siete a casa? Nessun problema. Il film Cops una banda di poliziotti è visibile in qualsiasi momento on demand e in streaming live tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Trama

Il commissariato di Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”, rischia la chiusura per inattività. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati dall’emissario del Ministero Margherita Nardelli. Ma Apulia non è la cittadina tranquilla che tutti credono. Il feroce boss Zu Tore, che vive sotto copertura nel paese, ritorna a farsi vivo, indispettito dai crimini. Anche suo fratello, il criminale Anaconda, trama nell’ombra per ampliare il suo territorio. Per la Nardelli e per Cinardi e i suoi uomini è il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei veri poliziotti, affrontando prima Zu Tore e poi Anaconda… a modo loro! Appuntamento con Cops Una banda di poliziotti in prima visione su Sky Cinema Uno dalle 21.15 il 14 e il 21 dicembre 2020.

