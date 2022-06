Copperman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 con Luca Argentero

Questa sera, giovedì 23 giugno 2022, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Copperman, con Luca Argentero, diretto da Eros Puglielli. Anselmo è un bambino speciale, e passa molto tempo con la sua amica Titti. Quando lei parte per trasferirsi si giurano amore eterno. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Copperman? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Anselmo (Sebastian Dimulescu) è un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico; adora i supereroi, tanto che è convinto che suo padre, che in realtà se ne è andato, sia uno di loro, in missione per salvare il mondo. Vede il mondo come una fiaba, pieno di colori e di cose meravigliose, e anche se presto sperimenta la cattiveria umana e la durezza della vita, non smette di fidarsi delle persone e di vedere sempre il buono e il bello intorno a lui, con il suo sorriso stampato sulla faccia e gli occhi pieni di meraviglia. Crescendo diventa un uomo (Luca Argentero) nell’aspetto fisico, ma rimane un bambino innocente dallo sguardo puro e senza malizia nell’animo. Al suo fianco la sua amica di infanzia e suo grande amore Titti (Angelica Bellucci/Antonia Truppo) e sua mamma Gianna (Galatea Ranzi), che gli ripete quanto sia speciale fin da piccolo, tanto speciale che alla fine Anselmo si convince di essere anche lui un supereroe, come quello dei fumetti e proprio come suo padre. Il fabbro del paese, Silvano (Tommaso Ragno) lo tiene sotto la sua protezione e lo consiglia come se fosse un figlio, fino a confezionargli un’armatura speciale che lo farà diventare Copperman.

Copperman: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Il film racconta la storia di un bambino speciale che diventa un uomo ma continua a guardare il mondo con gli occhi del bambino immaginandosi di essere una sorta di supereroe pronto a combattere il crimine. Protagonisti sono Luca Argentero, Galatea Ranzi, Fortunato Cerlino, Antonia Truppo, Gianluca Gobbi, Tommaso Ragno. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luca Argentero: Anselmo / Copperman

Antonia Truppo: Titti

Galatea Ranzi: Gianna

Gianluca Gobbi: Ernesto

Tommaso Ragno: Silvano il fabbro

Sebastian Dimulescu: Anselmo bambino

Angelica Bellucci: Titti bambina

Massimo Poggio: Giovanni

Paolo Romano: Mario

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Copperman, con Luca Argentero, questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Ma dove vedere Copperman? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – giovedì 23 giugno 2022 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.