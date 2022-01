Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 9 gennaio 2022

Questa sera, domenica 9 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 gennaio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di oggi della trasmissione condotta da Veronica Gentili, sarà ospite Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministero della Salute, per affrontare le ultime novità legate all’ attuale situazione pandemica. Nel corso della serata, con – tra i tanti ospiti – il Prof. Fabrizio Pregliasco e l’eurodeputata Simona Bonafè, verrà commentata la decisione di introdurre l’obbligo vaccinale per gli over 50 e la corsa ai tamponi e alle mascherine FFP2, sulla cui sicurezza la trasmissione ha condotto un’inchiesta. A seguire, con documenti e testimonianze, un approfondimento sui cinque casi di molestie subite da altrettante ragazze in piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno, vicenda su cui sta indagando la procura. Infine, un’intervista esclusiva a Vito, collega di Davide Paitoni, l’uomo arrestato per l’omicidio del figlio Daniele di sette anni e per il tentato omicidio dell’ex moglie a Morazzone, in provincia di Varese, il 1° gennaio 2022. Il collega era stato accoltellato e gravemente ferito a fine novembre da Paitoni.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 9 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.