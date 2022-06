Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 giugno 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 giugno 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La guerra in Ucraina entra nel suo 105esimo giorno. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, incontrerà ad Ankara l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per discutere delle esportazioni di grano dall’Ucraina e di questioni regionali. L’argomento principale dei negoziati sarà lo sblocco delle forniture di grano ucraino attraverso i porti sul Mar Nero (Odessa). Secondo il Cremlino “nel porto di Mariupol, i combattenti ucraini hanno intenzionalmente bruciato un grande granaio e più di 50mila tonnellate di grano sono andate distrutte”. Zelensky: “Oltre 31mila soldati russi sono già morti in Ucraina. Ogni giorno la Russia paga quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra totalmente insensata”. Nel corso della puntata, si parlerà poi della polemica di questi giorni sul reddito di cittadinanza, che si intreccia con quella del lavoro sottopagato, e si cercherà di fare chiarezza sui referendum della giustizia, per cui si voterà domenica 12 giugno.

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 1 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4.