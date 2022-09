Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 settembre 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 settembre 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di approfondimento politico, di cronaca e attualità prodotto da Videonews e condotto da Veronica Gentili ospiterà nella puntata odierna Matteo Renzi. Come ormai di consueto la puntata si concentrerà sul tema delle prossime elezioni politiche, con dibattiti tra politici, ospiti d’eccezione e cittadini. Focus particolare sulla campagna elettorale e il caro bollette, che sta segnando la fine dell’estate con le previsioni tutt’altro che rassicuranti per il prossimo inverno.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.