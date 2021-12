Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 dicembre 2021

Questa sera, domenica 5 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 dicembre 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Veronica Gentili intervisterà il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nel corso della serata con Andrea Romano e Maurizio Gasparri, si affronterà il tema relativo al Super green pass. Proprio in merito al certificato verde, continua l’inchiesta della trasmissione sul business dei falsi green pass e Super green pass.

A seguire, a Controcorrente un ampio approfondimento sui no-vax pentiti, che vede sul tema, per la prima volta, un confronto tra i fratelli Giovanardi. Ospiti in studio, ne dibatteranno l’ex senatore Carlo, che ha sempre sposato in toto la strategia vaccinale scelta dal governo, e il gemello Daniele, ex primario del pronto soccorso di Modena, che ha deciso di non immunizzarsi in quanto critico verso alcuni aspetti del vaccino contro il Covid e per questo è stato sospeso. Con Luigi Vitali e Gianfranco Rotondi e gli altri ospiti si torna a parlare dei privilegi della casta e dei vitalizi. Infine, con documenti esclusivi, un focus sul caso di Ciro Grillo, rinviato a giudizio insieme agli amici Lauria, Capitta e Corsiglia.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.