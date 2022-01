Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 gennaio 2022

Questa sera, domenica 23 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 gennaio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Veronica Gentili dibatterà con Elisabetta Gualmini (Pd) e Gianluigi Paragone (Italexit) del caos burocratico nato con le nuove procedure legate al Covid che stanno mandando in confusione e spaventando i cittadini. Inoltre, un’inchiesta esclusiva sui medici di base e sui furbetti del tampone. Nel corso della serata, con Elisabetta Gardini (FdI) e Alessandra Mussolini si parlerà di cure domiciliari e dei no-vax irriducibili, tra i quali vi sono alcuni che decidono di contagiarsi volontariamente per poi vendere la loro positività a chi vuole ottenere il green pass senza il vaccino. Spazio inoltre a un’inchiesta sulle feste clandestine. Con documenti esclusivi, “Controcorrente” tornerà sui casi di violenza a Milano e dello stupro avvenuto in ascensore a Segrate.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.