Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 febbraio 2022

Questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 febbraio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa settimana diversi i temi che verranno affrontati: dai dubbi sulle ultime restrizioni, nelle ore in cui il governo sta pensando di allentarle in vista della primavera, alla preoccupazione per la violenza che nelle ultime settimane si sta consumando nelle strade di alcune delle nostre città. Veronica Gentili aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati del programma.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.