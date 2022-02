Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 febbraio 2022

Questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 febbraio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Veronica Gentili tornerà a parlare, insieme con i suoi ospiti, di super green pass, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori over 50, e di caro bollette, nelle ore in cui i venti di guerra in Ucraina fanno temere che la situazione possa peggiorare. Per raccontare questi e altri temi la conduttrice aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.