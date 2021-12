Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 dicembre 2021

Questa sera, domenica 12 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 dicembre 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Tra gli ospiti principali della trasmissione condotta da Veronica Gentili, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Nel corso della serata con Alessia Morani (Pd) e Gianluigi Paragone (ItalExit), si affronterà il tema relativo al Super green pass, a una settimana dalla sua entrata in vigore.

Durante la puntata saranno mostrate anche le immagini dell’aggressione subìta dal professore Fabrizio Pregliasco, presente con una troupe del programma alla manifestazione contro i vaccini e il green pass tenuta all’Arco della Pace a Milano e sarà raccontata la storia di alcune donne in gravidanza non vaccinate finite in terapia Intensiva.

A seguire, con Marco Furfaro (Pd) e Daniela Santanché (FdI) si parlerà del caporalato a Foggia, a seguito delle dimissioni del responsabile per l’immigrazione del ministero dell’Interno Michele Di Bari con un’intervista esclusiva alla moglie Rosalba Livrerio Bisceglia, coinvolta in un’inchiesta per caporalato. Con Antonio Maria Rinaldi (Lega), invece, si parlerà delle polemiche scaturite dalla spot delle Poste norvegesi, in cui si mostra un Babbo Natale gay. Prevista in questa puntata di Controcorrente anche un’esclusiva sul caso Pippo Franco. Altri ospiti nella puntata di stasera saranno: Maria Rita Gismondo, Rita Dalla Chiesa, Vauro Senesi, Pietro Senaldi, Massimo Gandolfini, Vladimir Luxuria, Barbara Alberti e Maria Giovanna Maglie.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 12 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.