Confusi e felici: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Confusi e felici, film del 2014 diretto da Massimiliano Bruno che racconta le storie di un gruppo di persone legate dalla frequentazione dello stesso psichiatra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma. Marcello è uno psicanalista alle prese con una cricca alquanto particolare di pazienti: Nazareno è uno spacciatore di borgata che soffre di attacchi di panico, e con un figlio in arrivo; Pasquale, autista di autobus, ha quarant’anni e una dipendenza dalla madre e dal cibo; Vitaliana è una ninfomane infatuata di Marcello; Betta ed Enrico sono una coppia in debito di sesso e di passione; Michelangelo, affermato telecronista sportivo, ha violenti scoppi di rabbia dettati dal tradimento della moglie con un amante tedesco. Un giorno, durante una sfida al tiro con l’arco, sua grande passione, Marcello accusa un problema alla vista: gli esami accertano che si tratta di una malattia grave che lo porterà alla cecità in pochi mesi. Lo psicanalista cade quindi in depressione e tronca bruscamente il rapporto con i suoi pazienti. Questi tuttavia, guidati dalla segretaria del medico, Silvia, non si rassegnano all’idea di perderlo e si attivano per far riprendere Marcello a vivere…

Confusi e felici: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Confusi e felici, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Marcello

Marco Giallini: Nazareno

Anna Foglietta: Silvia

Massimiliano Bruno: Pasquale

Caterina Guzzanti: Betta

Pietro Sermonti: Enrico

Paola Minaccioni: Vitaliana

Rocco Papaleo: Michelangelo

Kelly Palacios: Mercedes

Gioele Dix: Andrea

Raffaele Vannoli: Pallotta

Maurizio Lops: Amico di Marcello

Helmut Hagen: professor Breitner

Streaming e tv

Dove vedere Confusi e felici in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Capone: tutto quello che c’è da sapere sul film Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film A grande richiesta – Minaccia bionda: anticipazioni, ospiti e scaletta