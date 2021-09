Conferenza stampa Draghi oggi streaming e diretta tv: dove vederla | 2 settembre 2021

Oggi pomeriggio, 2 settembre 2021, il presidente del Consiglio Mario Draghi parla in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, per fare il punto in particolare su Green Pass, scuola e trasporti. Temi che sembrano essere più stringenti anche in vista del ritorno in classe in presenza degli studenti il 13 settembre nella gran parte delle regioni italiane. Alle 12 è iniziato il Cdm, al seguito del quale, indicativamente intorno alle 16, parlerà Draghi insieme con i Ministri Giovannini, Bianchi e Speranza. Dove seguire la conferenza stampa di Draghi di oggi, 2 settembre 2021? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Le principali emittenti seguiranno la conferenza in diretta. In particolare tutti i canali all news la seguiranno live: basta sintonizzarsi ad esempio, su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Possibile infine uno speciale su La7 e su Rai 1 con uno speciale del Tg1. L’orario della conferenza stampa è previsto per le 16.

Conferenza stampa Draghi, dove vederla in streaming live

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa sul Green Pass sarà disponibile sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.