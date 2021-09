COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la variante Delta fa aumentare i casi in tutto il mondo, in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale) e la discussione sull’obbligatorietà del green pass che, da ieri è obbligatorio anche sui treni a lunga percorrenza e nelle scuole. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 2 settembre 2021:

 

Ore 07.00 – Oms monitora nuova variante Mu – L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando una nuova variante Mu che è stata identificata per la prima volta in Colombia a gennaio del 2021. Lo afferma il report settimanale dell’Oms. Secondo l’Oms la variante denominata B.1.621, designata dall’agenzia internazionale come ‘Mu’ il 30 agosto scorso, presenta mutazioni che potrebbero indicare un rischio di “fuga immunitaria”, ossia di una maggiore resistenza ai vaccini. Per ora la nuova variante è soprattutto presente in Colombia e in Ecuador, anche se alcuni focolai sono stati segnalati in altri paesi del Sud America.

Flop delle proteste contro il green pass nelle stazioni – Le proteste indette ieri pomeriggio contro l’estensione del green pass ai treni a lunga percorrenza hanno finito per attirare solo poche decine di partecipanti, che non sono riusciti a superare i controlli predisposti dalle autorità di fronte alle stazioni ferroviarie. Un risultato ben lontano dall’obiettivo di bloccare le stazioni di 53 città, annunciato la scorsa settimana su diverse chat Telegram che riuniscono attivisti contro il green pass. Le manifestazioni sono state praticamente disertate in città come Roma, Napoli e Bologna, mentre poche decine di persone si sono presentate a Firenze e a Trieste. Qualche momento di tensione a Genova, dove una donna è stata denunciata dopo essersi rifiutata di mostrare i documenti alla polizia e a Torino, dove è stato fermato un manifestante che ha colpito a calci gli agenti di polizia dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti. A Milano una ventina di manifestanti contro il green pass sono stati bloccati mentre tentavano di entrare nella stazione di Porta Garibaldi.

Letta: Lega “al di fuori dalla maggioranza” con voti su green pass – La Lega ha deciso di posizionarsi “al di fuori della maggioranza”, scegliendo di votare contro il green pass in commissione alla Camera. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine della Festa nazionale dell’Unità a Bologna, chiedendo “un chiarimento politico” a riguardo, “perché la Lega oggi, di fatto, si mette contro e fuori la maggioranza”. “Quello che sta succedendo oggi pomeriggio alla Camera, dove in commissione la Lega di fatto è uscita dalla maggioranza e ha votato contro il green pass, contro anche il voto che la Lega aveva dato in Consiglio dei ministri, dimostra una situazione intollerabile”, ha ribadito. “C’è bisogno di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Le forze politiche devono essere le prime a dare il segno positivo e di unità perché il nostro Paese in questo momento funzioni e perché tutte le cose funzionino”. Qui l’articolo completo.

Ue, 30% o meno di vaccinati in Bulgaria e Romania – L’agognato traguardo è stato raggiunto: il 70 per cento della popolazione adulta dell’Ue ha completato la vaccinazione contro il Covid-19. Ma dietro all’annuncio di martedì della Commissione europea sulla missione compiuta si cela una forte differenza tra l’Europa occidentale e quella dell’Est, con quasi tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico ancora fermi a tassi di vaccinazione inferiori al 60 per cento. Dalle cifre sulla campagna d’immunizzazione pubblicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie salta all’occhio il ritardo della Bulgaria, che ha completato la vaccinazione di appena il 20 per cento della sua popolazione adulta. La Romania si colloca in penultima posizione, con un tasso al 31,9 per cento, preceduta dalla Lettonia (46,4 per cento) e dalla Croazia (47,7 per cento), l’ultimo Paese ad essere entrato nell’Unione europea.

Tra gli Stati più popolosi che hanno trovato difficoltà nella campagna di immunizzazione dal Covid spicca la Polonia, ferma a un tasso di vaccinazione di poco superiore al 58 per cento. A vantare invece un tasso superiore all’80 per cento, dunque ben oltre gli obiettivi fissati da Bruxelles, sono Malta (90,8 per cento), Irlanda (87,7 per cento), Danimarca, Portogallo e Belgio (tutti e tre al di sopra dell’83 per cento). I quattro Paesi più popolosi dell’Ue – Germania, Francia, Italia e Spagna – si trovano nella fascia tra il 70 e l’80 per cento, con l’Italia che è riuscita solo in giornata, con 24 ore di ritardo rispetto al ritmo medio nel resto dell’Ue, ad agganciare l’obiettivo dei sette vaccinati ogni dieci adulti. La disparità interna all’Unione ha sollevato diversi interrogativi durante la conferenza stampa di oggi della Commissione europea, durante la quale il portavoce dell’esecutivo Ue, Eric Mamer, ha assicurato che Bruxelles non si è dimenticata dei Paesi più in difficoltà. “Stiamo sostenendo gli Stati membri dove si riscontra l’esitazione maggiore alla vaccinazione a comunicare con il proprio pubblico per rinforzare il messaggio che i vaccini approvati nell’Unione europea sono sicuri ed efficaci”, ha detto il portavoce. Incalzato dalle domande sui ritardi nell’Est Europa, Mamer ha poi tagliato corto: “La responsabilità della Commissione è quella di distribuire i vaccini agli Stati, mentre le campagne di somministrazione restano una competenza nazionale”.

Attivato fondo da 140 milioni per discoteche, palestre, parchi – Il ministero dello Sviluppo economico ha attivato il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività rimaste chiuse per legge a seguito delle misure restrittive anti-Covid. Le discoteche e sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a 25 mila euro. Palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie potranno invece richiedere fino a 12 mila euro. “E’ un provvedimento doveroso”, ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti. Il decreto interministeriale dovrà essere ora approvato dal ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco.

Avranno diritto a usufruire del sostengo economico le attività incluse nell’elenco specificato nel decreto, rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni. I termini per poter fare richiesta dei fondi saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate, che procederà successivamente con l’accreditamento diretto del contributo.

Francia, al via somministrazione terza dose per over 65 – In Francia ieri è iniziata la somministrazione della terza dose del vaccino contro Covid a chi ha più di 65 anni e a tutte le persone con comorbidità. Chi appartiene alle categorie aventi diritto potrà prendere appuntamento per un altro richiamo a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda dose. Potrà chiedere un nuovo richiamo anche chi ha completato il ciclo vaccinale con una sola dose perché è guarito da Covid-19 o ha ricevuto il vaccino monodose di Johnson&Johnson, mentre gli immunodepressi, che già hanno ricevuto tre dosi, potranno ricevere una quarta dose. La Francia mira a somministrare un nuova dose di vaccino a circa 18 milioni di persone entro l’inizio del 2022.

D’Amato (Lazio): far pagare cure a no-vax “una provocazione” – L’assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D’Amato, ha spiegato che la sua proposta di far pagare le cure ai ricoverati per Covid-19 che hanno rifiutato di ricevere i vaccini era solo “una provocazione” che per “far riflettere sui costi sociali ed economici”. In un’intervista a Radio Anch’io, D’Amato ha anche aggiunto tuttavia che “chi vuole essere libero deve sapere che non può esercitare la violenza altrimenti, come chi passa con il rosso, deve pagare una sanzione”.

“Un giorno in terapia intensiva costa almeno 1.500 euro, abbiamo degenze che in media sono sui 17 giorni per cui la comunità e la collettività affronta non solo costi sociali ma anche economici. Non vogliamo chiudere e tornare indietro ma libertà e responsabilità vadano di pari passo. Stiamo lavorando per conoscere questi costi e affinché i cittadini si rendano conto”, ha detto l’assessore.

Google ritarda ancora rientro in ufficio – Google ha deciso di prorogare il rientro in ufficio di altri tre mesi, facendolo slittare al 10 gennaio. L’amministratore delegato Sundar Pichai ha informato martedì i dipendenti della decisione, spiegando come dopo il 10 gennaio gli uffici nei diversi Paesi potranno decidere quando far rientrare i lavoratori in base alle diverse esigenze. Già a luglio Google aveva posticipato il rientro da settembre a ottobre, annunciando che avrebbe chiesto ai dipendenti che tornavano in ufficio di ricevere il vaccino contro il coronavirus.

