Concerto primo maggio 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone

Torna l’appuntamento dal vivo con il Concerto del primo maggio a Roma. L’edizione 2022 riporta il pubblico in presenza dopo due anni segnati dalla pandemia. La festa dei lavoratori ogni anno è arricchita da una performance live di artisti che calcano il palcoscenico del celebre concertone. Come da tradizione, anche l’evento musicale di quest’anno prende vita in Piazza San Giovanni di Roma. L’edizione 2020 ha dovuto accontentarsi di collegamenti online da tutta Italia poiché nel pieno della pandemia, mentre l’edizione 2021 si è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica. Ora che il peggio sembra (si spera) essere passato, il concertone torna in presenza, ma dove vederlo in diretta TV e live streaming? Scopriamo tutte le informazioni a riguardo.

In TV e Radio

L’appuntamento con il concerto del primo maggio si tiene di domenica quest’anno e parte alle ore 15:30. Chi ha la fortuna di poter partecipare al concertone dal vivo non dovrà curarsi di altri dettagli. Chi invece vuole seguire in diretta TV l’evento musicale dovrà collegarsi a Rai 3 a partire dalle 15:30. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. Al tasto 103 per la pay-tv di Sky. In alternativa è possibile seguire il concerto anche via radio con Rai Radio 2.

Concerto primo maggio 2022 live streaming

Non solo TV e radio. Il concertone della Festa dei lavoratori che si svolge a Roma può essere anche seguito a distanza live streaming grazie a RaiPlay. La piattaforma è messa a disposizione dalla Rai ed è completamente gratuita, previa registrazione. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare il programma o il canale in diretta. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare la messa in onda anche in un secondo momento.

Cantanti e ospiti

Ora che abbiamo scoperto dove vedere in diretta TV e live streaming il concertone possiamo anche soffermarci su quali cantanti e artisti calcheranno il palcoscenico. Di seguito l’elenco completo: