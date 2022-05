Concerto primo maggio 2022: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 – Nonostante l’allarme del Covid-19 non sia ancora rientrato, quest’anno si terrà il Concertone del Primo Maggio. L’edizione 2022 torna in piazza e ha scelto una lista infinita di artisti che saliranno sul palcoscenico, pronti ad animare la giornata con la loro musica dal vivo. Il pubblico torna in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia e la manifestazione musicale, come da tradizione, si svolge a Roma. Scopriamo tutti i dettagli relativi al Concertone 2022, dai cantanti e la relativa scaletta fino al cast e i conduttori.

Cast: conduttori e ospiti

Per la quinta volta consecutiva, a condurre il Concertone della Festa dei lavoratori è ancora Ambra Angiolini. L’attrice si conferma una grande certezza della musica dal vivo del primo maggio e accompagnerà i cantanti in scaletta per tutto il giorno. Ma il concertone non accoglie soltanto la musica, dà spazio anche ad altri temi importanti di cui discutere. Tra gli ospiti dell’edizione 2022 c’è Barbascura X, reduce dall’esperienza a “Pechino Express 2022”, i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra in compagnia del marito Claudio Santamaria. E ancora sul palco del Concertone tra gli ospiti figura il regista Marco Paolini, Stefano Massini e Valerio Lundini. Tra gli ospiti internazionali vi è anche una band ucraina, Go_A, un gruppo pop folk dance che ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision 2021. Attesi anche gli artisti di Notre Dame de Paris per la prima volta ospiti al Concerto del primo maggio.

Concerto primo maggio 2022: i cantanti e la scaletta

Per l’edizione 2022, il Concerto del primo maggio ha voluto sul palcoscenico romano trenta artisti musicali che si esibiranno davanti ad un pubblico in carne ed ossa. La location, come da tradizione, è la Piazza di San Giovanni nel cuore della città eterna e la musica durerà tutta la giornata, anche in collegamento televisivo. Di seguito ecco i trenta artisti che saliranno sul palco:

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò&Cisco

BigMama

Bresh

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Colapesce e Joan Thiele

Coma_Cose

Debby e Caffellatte

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Gemitaiz

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’orchestraccia

Luché

Mace feat Rkomi

Mara Sattei

Margo Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

Venerus

VV

Willie Peyote

Orari e streaming

A che ora inizia il concerto del Primo Maggio 2022? L’evento musicale parte alle ore 15:30 da Piazza San Giovanni di Roma e durerà fino alle 19:00. Chi vuole seguire l’evento in streaming può farlo comodamente anche a distanza poiché, come ogni anno, è la Rai a trasmetterlo in diretta televisiva, precisamente su Rai 3. L’evento è seguibile anche via Rai Radio 2. Dopo uno stop di circa un’ora, il concerto riprende dalle ore 20:00 fino alle ore 00:00. È possibile seguire il concertone anche via RaiPlay.