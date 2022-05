Concerto primo maggio 2022: la scaletta, l’ordine di uscita dei cantanti sul palco del Concertone

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 SCALETTA – Come ogni anno, anche il 2022 fa spazio al concerto del primo maggio. L’evento musicale si svolge in Piazza San Giovanni a Roma e accoglie il pubblico nuovamente in presenza dopo lo stop degli ultimi due anni dettato dalla pandemia. Sono trenta gli artisti chiamati sul palcoscenico, alcuni di questi hanno riscaldato la voce sul palcoscenico dell’Ariston partecipando al Festival di Sanremo. A condurre ancora una volta il concertone è Ambra Angiolini. L’attrice è stata confermata per la quinta volta consecutiva come conduttrice dell’evento. Ma qual è la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti sul palco? Scopriamolo insieme.

La scaletta: l’ordine di uscita dei cantanti

Come già anticipato, i cantanti che si esibiranno sul palcoscenico del Concertone organizzato a Roma sono 30. Lo spettacolo dal vivo coinvolge nomi più o meno noti della musica italiana. è uscita anche la scaletta ordinata dei cantanti che si esibiranno dalle 15.30 fino a mezzanotte per il “Concertone 2022”: si parte con Marco Mengoni, si chiude la Bandabardò assieme a Cisco. Nel mezzo una lunghissima line-up composta da oltre 30 set, con la diretta video su Rai 3 e in video streaming su Rai Play, interamente diretta e orchestrata dalla “padrona di casa” del Concerto, Ambra Angiolini.

Ecco di seguito la scaletta ufficiale del Concerto Primo Maggio 2022, in ordine di uscita dei cantanti:

GO_A, BANDABARDÒ con CISCO

GERO RICCIO, vincitore del Contest ANAS, SINKRO, GIORGIENESS, vincitrice dell’1M NEXT 2022, MIRA, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022, Mille, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022, RAMONA FLOWERS, MOBRICI, BIGMAMA, CLAVER GOLD, HU, ROVERE, VV, ANGELINA MANGO, MR. RAIN, FASMA, DEDDY con CAFFELLATTE, MECNA, BRESH, RANCORE, PSICOLOGI, VENERUS, COMA_COSE, LE VIBRAZIONI, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MAX PEZZALI, ARIETE, COEZ, ORNELLA VANONI, NOTRE DAME DE PARIS, MARCO MENGONI, CARMEN CONSOLI, TOMMASO PARADISO, RKOMI, LUCHÈ, LUCA BARBAROSSA con gli EXTRALISCIO, MARA SATTEI, GAZZELLE, FABRIZIO MORO, ENRICO RUGGERI, LE VIBRAZIONI, MACE con JOAN THIELE, VENERUS, GEMITAIZ e COLAPESCE.

Abbiamo visto la scaletta del concerto del primo maggio 2022, ma dove vedere in diretta TV e live streaming il Concertone del 1 maggio? L’evento si svolge a Roma di domenica a partire dalle ore 15:30 fino alle 19:00. Dopo uno stop di un’ora, riprende dalle 20:00 fino alle 00:00. Chi non può seguire l’evento in presenza in Piazza San Giovanni può collegarsi su Rai 3, dove va in onda la diretta televisiva. A chi interessa il supporto radio può fare riferimento a Rai Radio 2. Invece chi vuole seguire il concertone in live streaming può accedere a RaiPaly.