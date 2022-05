Concerto primo maggio 2022: i conduttori del Concertone

Torna in presenza il concertone del primo maggio 2022 che si svolge, come da tradizione, nella capitale. L’evento musicale quest’anno coinvolte trenta artisti sul palcoscenico, alcuni reduci dall’esperienza sul palco dell’Ariston in gara per il Festival di Sanremo. Le due edizioni precedenti sono state particolarmente segnate dalla pandemia. Nel 2020 si è svolto un collegamento da tutta Italia poiché nel pieno della diffusione del Covid-19. L’edizione 2021 invece si è tenuta senza pubblico all’Auditorium Parco della Musica. Quest’anno invece, con la pandemia che si spera sia sotto controllo, il concerto torna dal vivo in piazza e con un pubblico in carne ed ossa, oltre che quello in collegamento da casa grazie al supporto della Rai. Il concerto del primo maggio è il più grande a titolo gratuito che si svolge in tutta Europa e, sin dagli anni ’90, accompagna gli italiani durante la Festa dei lavoratori. Ma chi sono i conduttori dell’edizione 2022? Scopriamolo insieme.

I conduttori

Come da cinque anni a questa parte, il concerto del primo maggio ha voluto nuovamente Ambra Angiolini alla conduzione dell’evento musicale. Il suo nome è ormai una certezza per il Concertone e l’attrice non si è tirata indietro dinanzi l’ennesima sfida. Di recente, Ambra Angiolini è tornata in TV e sul red carpet con “Le fate ignoranti”, serie TV tratta dall’omonimo film di Ferzan Özpetek realizzata per Disney+. Recenti invece sono i rumors che la vedrebbero partecipare come giudice a X Factor. L’indiscrezione segue l’annuncio di Fedez di ritorno nella giuria del talent show. In ogni caso l’attrice non sarà da sola sul palco del concertone. Per il primo maggio interverranno anche altri ospiti come:

Barbascura X

Francesca Barra

Claudio Santamaria

Giovanna Botteri

Marco Paolini

Valerio Lundini

Riccardo Iacona

Stefano Massini

Concerto primo maggio 2022 streaming

Ma dove vedere in diretta TV e live streaming il Concerto del primo maggio 2022? L’evento si svolge a Roma di domenica a partire dalle ore 15:30 fino alle 19:00. Dopo uno stop di un’ora, riprende dalle 20:00 fino alle 00:00. Chi non può seguire l’evento in presenza in Piazza San Giovanni può collegarsi su Rai 3, dove va in onda la diretta televisiva. A chi interessa il supporto radio può fare riferimento a Rai Radio 2. Invece chi vuole seguire il concertone in live streaming può accedere a RaiPaly.