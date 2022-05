A che ora inizia Concerto primo maggio 2022: l’orario della messa in onda su Rai 3 del Concertone

A che ora (orario) inizia il Concerto del primo maggio 2022 a Roma? L’evento musicale è il più grande a titolo gratuito organizzato in Europa ed è nato nel 1990. Promosso da CGIL, CISL e UIL, ogni anno viene organizzato a Roma, precisamente in Piazza San Giovanni, attirando tantissime persone. L’edizione 2022 riporta il pubblico in presenza dopo due anni segnati dalla pandemia. L’orario di inizio è previsto intorno alle 15:30 per poi proseguire indisturbato fino alle 19:00. Ma, dopo una pausa breve di circa un’ora, si riprende con il concertone dalle 20:00 alle ore 00:00. Il concerto viene trasmesso integralmente anche dalla Rai, come ogni anno. L’accesso in piazza è completamente gratuito fino ad esaurimento posti, non è per questo richiesta una prenotazione. I cantanti attesi sul palcoscenico sono trenta: Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Colapesce e Joan Thiele, Coma_Cose, Deddy e Caffellatte, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Gemitaiz, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace feat Rkomi, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote.

Durata

Quanto dura il Concerto del primo maggio 2022? La durata è indicativa poiché l’orario di partenza indicato sul sito Primo Maggio è intorno alle 15:00, anche se la diretta streaming è fissata intorno alle 15:30 e si ferma per una prima parte intorno alle ore 19:00. Fin qui, quindi, il concerto dura l’intero pomeriggio. Dopodiché riprende intorno alle 20:00 per accompagnare il pubblico fino alle 00:00 per altre quattro ore di intrattenimento.

Concerto primo maggio 2022 streaming

Ma dove vedere in diretta TV e live streaming il Concerto del primo maggio 2022? L’evento si svolge a Roma di domenica a partire dalle ore 15:30 fino alle 19:00. Dopo uno stop di un’ora, riprende dalle 20:00 fino alle 00:00. Chi non può seguire l’evento in presenza in Piazza San Giovanni può collegarsi su Rai 3, dove va in onda la diretta televisiva. A chi interessa il supporto radio può fare riferimento a Rai Radio 2. Invece chi vuole seguire il concertone in live streaming può accedere a RaiPaly.