Concerto Primo Maggio 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone

Oggi, sabato 1 maggio 2021, su Rai 3 va in onda il consueto appuntamento con il Concerto del Primo Maggio, che si tiene ogni anno in occasione della Festa dei Lavoratori. L’evento musicale è promosso da CISL, CGIL e UIL e organizzato da iCompany e ha come slogan di questa edizione “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro”. A causa del Covid, si terrà non nella tradizionale location di Piazza San Giovanni in Laterano, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Oltre sei ore di musica dal vivo, con artisti del calibro di Noel Gallagher, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Fedez, Pierò Pelù, Madame e molti altri. Alla conduzione del Concerto del Primo Maggio 2021 troviamo Stefano Fresi e Ambra Angiolini, con la partecipazione di Lillo (Pasquale Petrolo). Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Concerto del Primo Maggio 2021? Ecco tutte le informazioni.

In tv e in radio

Il Concertone ha inizio alle ore 16.30 di oggi – 1 maggio 2021 – e andrà avanti fino alle 19, per poi riprendere dalle 20 a mezzanotte. Oltre sei ore di musica dal vivo, con artisti del calibro di Noel Gallagher, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Fedez, Pierò Pelù, Madame e molti altri. Come da tradizione, la diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2021 andrà su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre, 103 del decoder Sky)..

Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del Primo Maggio, che alle 16.35 inizierà a trasmettere anche in Visual su RaiPlay, dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e, dalle 20, con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone. Di grande appeal anche il backstage, gli extra e i contenuti speciali sui social della rete. Tutto sarà trasmesso in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio. Inoltre il concerto sarà reso accessibile a tutti nella fascia serale, dalle 20 alle 24 su Rai 3, con sottotitoli ed audiodescrizione, e su RaiPlay con la traduzione in LIS: alla diretta di Rai 3, si affiancherà – in contemporanea – dallo studio 5 Via Teulada – la versione integralmente tradotta in LIS, dell’evento. Traduttori e performer si alterneranno per rendere lo spettacolo pienamente fruibile all’utenza sorda.

Concerto primo maggio 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Concertone anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.