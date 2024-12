Concerto di Natale 2024 streaming e diretta tv: dove vederlo

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2024, organizzato dalla Prime Time Promotions e tenutosi lo scorso 14 dicembre all’Auditorium della Conciliazione. L’evento inoltre verrà trasmesso in replica nel pomeriggio del 26, sempre su Canale 5. Dove vedere Concerto di Natale 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Ma non solo. Sarà ri-trasmesso – sempre su Canale 5 – domani, 26 dicembre, durante il pomeriggio.

Concerto di Natale 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni (cast, ospiti e cantanti)

Il tradizionale evento, giunto alla XXXII edizione, è presentato da Federica Panicucci con un cast di artisti che si sono esibiti, dopo essere stati ricevuti in mattinata in udienza privata da Papa Francesco. dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino.

Ma quali sono gli ospiti (cantanti) del Concerto di Natale 2024? Sul palco si sono alternati Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Valentina Parisse e il Piccolo Coro Le Dolci Note, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera, Andrea Bacchetti, e ancora gli internazionali Lusaint, Dotan, The Trammps, Angelique Kidjo, Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir.