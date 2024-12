Concerto di Natale 2024 nell’Aula del Senato: orchestra, musiche e streaming

Oggi, domenica 22 dicembre 2024, si terrà il tradizionale Concerto di Natale nell’Aula del Senato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle alte cariche dello Stato. Nel programma dell’evento – condotto da Milly Carlucci – l’ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet. Regia tv di Alessandra De Sanctis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Orchestra e musiche

Il Maestro Muti ha già diretto 4 volte il Concerto di Natale nell’Aula del Senato: nel 2005, 2009, 2012 e 2019. Anche per l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è il quarto ritorno a Palazzo Madama, sempre sotto la direzione del Maestro Muti e, in particolare, il concerto di domenica sarà l’occasione per celebrare i venti anni della propria fondazione, avvenuta nel 2004 per iniziativa del Maestro Muti.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto di Natale 2024 nell’Aula del Senato in diretta tv e live streaming? L’evento, condotto da Milly Carlucci, sarà trasmesso in diretta da Rai 1, a partire dalle ore 12 circa, a cura di Rai Parlamento. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Come sempre, l’incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.