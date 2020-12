Concerto di Natale 2020: cantanti e scaletta dell’evento

Stasera, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2020 giunto alla 28esima edizione. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana e star internazionali. Alla conduzione Federica Panicucci. Ma quali saranno gli artisti (cantanti) che si esibiranno sul palco del Concerto di Natale 2020 stasera? Vediamolo insieme.

Sul palco si alterneranno artisti italiani come Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero e star internazionali: Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia). Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. E la scaletta del Concerto di Natale 2020? Al momento l’ordine di esibizione dei vari artisti non è stato reso noto.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti (e la “scaletta”) del Concerto di Natale 2020, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Per la prima volta sarà possibile godere del Concerto di Natale anche alla radio: a partire dalle ore 21,15 Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento, trasmetterà in diretta sulle proprie frequenze l’intero concerto con il commento e le interviste di Rosaria Renna ai protagonisti.

