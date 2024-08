Con tutto il cuore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Con tutto il cuore, film del 2021 scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ottavio Camaldoli è un insegnante di greco e latino in un liceo classico. Brava persona, vive con suo figlio Gennaro dopo che la moglie è morta. Quando il boss del quartiere Antonio Carannante (detto il barbiere perché “prima ammazza, poi fa barba e capelli” ai suoi nemici) viene ucciso, la madre Carmela fa in modo che il suo cuore venga trapiantato all’uomo che lo vendicherà. Ma il cuore per un errore viene trapiantato al buon Ottavio, che non ne vuole sapere di trasformarsi in killer. Il solo immaginarsi rispettato dalla comunità ed essere considerato il “nuovo barbiere”, gli provoca sogni per metà gradevoli per metà incubi… Quando Gennaro conosce Sara, la ragazzina del piano di sopra che gli chiede di giocare con lei a pallone, si troverà ad ascoltare i due e sarà compiaciuto nel sentir dire dal figlio che il suo papà è nient’altro che chi è sempre stato cioè un professore.

Con tutto il cuore: il cast

Abbiamo visto la trama di Con tutto il cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Ottavio Camaldoli

Serena Autieri: Clelia

Cristina Donadio: Donna Carmela

Maurizio Casagrande: dottor Gargiulo

Antonio Guerriero: Giovanni l’infermiere

Sergio D’Auria: Paolo

Andrea Di Maria: Archimede

Gennaro Guazzo: Gennaro

Ciro Capano: Don Ciro

Vincenzo Borrino: Gelsomina/Ciro

Rodolfo Corsato: Carlo

Gino Rivieccio: dottore

Marcello Romolo: preside

Ludovica Nasti: Sara

Streaming e tv

Dove vedere Con tutto il cuore in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.