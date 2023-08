Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Stasera, venerdì 25 agosto 2023 alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Con l’aiuto del cielo, un nuova puntata della miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, titolato La belladonna, Clement otterrà importanti risultati per quel che riguarda la verità sui propri genitori. Intanto, la capitana Taleb dovrà concentrarsi su un nuovo caso da risolvere. Un uomo, infatti, verrà trovato morto in un ristorante a Montepellier. Che qualcuno lo abbia avvelenato? Sarà così che l’agguerrita Elli tenterà di risolvere il giallo, sbrogliando la matassa che lega le due sorelle proprietarie dell’attività di ristorazione. Tuttavia, nel caso si rivelerà coinvolto anche Antoine, investitore in ristoranti, nonché ex fidanzato della poliziotta.

Nel secondo episodio di Con l’aiuto del cielo, dal titolo Anima persa, si assisterà al ritrovamento di un altro corpo senza vita. Proprio tale ritrovamento, all’interno dell’Abbazia di Velmagne, porterà la determinata capitana ad aprire una complessa indagine, con le varie ipotesi di suicidio e di omicidio. In effetti, di lì a poco, si scoprirà anche che il cadavere appartiene al caposquadra del cantiere di ristrutturazione, a quanto pare caduto dal nartece. Da qui, dopo lo stupore di Clement, per l’incontro con i genitori biologici, partirà anche l’ndagine, su più fronti, di Elli. Insomma, la poliziotta riuscirà oppure no, ancora una volta, a svelare i segreti più reconditi che si nascondono nell’abbazia?

Con l’aiuto del cielo: il cast della serie tv

Qual è il cast di Con l’aiuto del cielo? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ouazani: Capitano Elli Taleb

Mathieu Spinosi: Frate Clement

Jérôme Robart: Tenente Frank Gallois

Christian Rauth: Mathias

Myriam el Ghali-Lang: Bérénice

Siham Falhoune: Maryam

Kélia Millera: Noémie

Location

Dove è stato girato (location) Con l’aiuto del cielo? Molto suggestive le location della serie, che è stata girata a Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. È una co-produzione Mother Production, France Télévisions, Versus Production e RTBF. Il titolo originale è Prière d’enquêter, ovvero “Si prega di indagare”.

