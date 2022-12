Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, martedì 6 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

All’università di Montpellier, precisamente nell’aula magna, verrà ritrovato in un lago di sangue il corpo ormai privo di vita della professoressa Nathalie Josserand. A risolvere questo omicidio sarà la squadra guidata dal capitano Elli Taleb. Una volta trovato l’arma del delitto, David Crosnier, il 35enne assistente professore, finirà nella lista dei sospettati. Durante l’interrogatorio, verrà a galla che l’assistente professore ha avuto una breve storia d’amore con la vittima dell’omicidio. Ma la notizia che metterà in subbuglio la caotica vita del capitano Taleb è che l’assistente della defunta professoressa Josserand ha un rapporto intimo con uno dei suoi studenti: Maryam Taleb. Sconvolta da tale rivelazione, Elli affronterà duramente Maryam e le due sorelle avranno un’accesa discussione che rischierà di minare il loro rapporto fraterno. Da una parte Elli che sarà sempre più convinta che l’assistente professore Crosnier sia implicato nell’omicidio della professoressa Josserand, dall’altra invece Maryam che continuerà a difendere David contro ogni previsione. Esasperata per la situazione familiare che sta vivendo, il capitano Taleb riunirà le tre sorelle e annuncerà che sarà costretta a vendere la casa di famiglia. Mentre Elli si concentrerà su David, Stéphane Rocques, presidente dell’Università di Montpellier, catturerà completamente l’attenzione di Clément. Secondo l’esperto di psico-criminologia, la donna ha un segreto che vuole preservare a tutti i costi. Riuscirà a scoprire di cosa si tratta?

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Con l’aiuto del cielo, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: