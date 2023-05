Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 2023 streaming e diretta tv: dove vedere

Stasera, martedì 30 maggio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 dal Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi va in onda Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione. A condurre la serata ancora una volta Carlo Conti, affiancato da grandi ospiti quali Fiorella Mannoia, i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart. Artisti che si esibiranno nel corso della diretta a sostegno della raccolta fondi per dare luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà.

Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia, racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno e a far sentire meno sole le persone bisognose e in difficoltà. La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vede anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medico-sanitaria e religiosa. Dove vedere Con il cuore – Nel nome di Francesco 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma andrà in onda su Rai 1 stasera, martedì 30 maggio 2023 a partire dalle ore 21,25.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Inoltre Con il Cuore – Nel nome di Francesco va in onda – anche in questa edizione – in diretta radiofonica su Rai Radio 1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Il programma andrà in onda in replica domenica 25 giugno alle ore 16,10 sempre su Rai 1.