Con il cuore, nel nome di Francesco: gli ospiti che saliranno sul palco

Anche quest’anno torna l’appuntamento con Con il cuore, nel nome di Francesco, il programma trasmesso in diretta dalla piazza di Assisi su Rai 1 e condotto fedelmente da Carlo Conti. Si tratta di un appuntamento solidale giunto ormai alla 20esima edizione. Lo scopo della serata è raccogliere fondi da destinare ai poveri nel mondo e il conduttore, volto iconico di Rai 1, torna al timone. In diretta dalla Basilica di San Francesco d’Assisi, lo spettacolo prende vita venerdì 10 giugno 2022 in prima serata e tratterà vari temi come la musica e l’arte, ma racconterà anche storie di vita e di fede. Ma quali sono gli ospiti della serata? Scopriamoli insieme.

Gli ospiti

Come già anticipato, a condurre la serata ci penserà ancora una volta Carlo Conti. Quest’ultimo ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni: “La raccolta fondi sarà anche stavolta a favore delle mense francescane, che dopo la pandemia hanno visto crescere il numero delle persone assistite. A queste si aggiungono poi i frati francescani che si trovano a Leopoli e che stanno dando assistenza al popolo ucraino in enorme difficoltà a causa della guerra”. Attesi diversi ospiti per Con il cuore, nel nome di Francesco. Sul palcoscenico saliranno diversi artisti, cantanti, come Nek, Malika Ayane, Francesco Gabbani e Al Bano. In più ci sarà anche Raoul Bova, entrato nel cuore degli italiani di recente con Don Matteo.

Con il cuore, nel nome di Francesco: streaming e TV

Ma dove vedere Con il cuore, nel nome di Francesco in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, l’evento viene trasmesso in prima serata su Rai 1 venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il concerto in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.