Commando: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Commando, film del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il colonnello delle Forze speciali dell’esercito USA John Matrix, ottenuto finalmente un lungo congedo, vive tranquillamente nella sua sperduta casa sulle montagne in compagnia della figlia di 10 anni Jenny, ignaro che qualcuno stia dando la caccia agli uomini della sua squadra per ucciderli. Avvisato del pericolo dal suo ex comandante generale Franklin Kirby, non può impedire che un manipolo di criminali, dopo aver crivellato una delle due guardie che dovevano proteggerlo e sgozzato l’altra, rapisca sua figlia approfittando dell’effetto sorpresa, e, preso alla sprovvista, viene catturato.

I criminali, tra cui il commilitone Bennett, ex membro della squadra di Matrix cacciato da quest’ultimo per eccessiva brutalità, usano la figlia per ricattarlo, minacciando di ucciderla se lui non porterà a termine un assassinio politico per conto di un dittatore e signore della guerra, Arius, che comanda questa banda di mercenari, prevalentemente ex subalterni di Matrix. Arius spera di condurre un colpo di Stato nel suo Paese natale, Val Verde, e pensa che la familiarità che Matrix ha con il nuovo leader del Paese possa aiutarlo nel suo piano omicida.

Commando: il cast

Abbiamo visto la trama di Commando, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Arnold Schwarzenegger: John Matrix

Rae Dawn Chong: Cindy

Dan Hedaya: Arius

Vernon Wells: Bennett

James Olson: Franklin Kirby

David Patrick Kelly: Sully

Alyssa Milano: Jenny

Bill Duke: Cooke

Streaming e tv

Dove vedere Commando in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 29 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.