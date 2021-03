Commando: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Commando, film del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger. Il film venne candidato ai Saturn Award nel 1986 nella categoria Migliori effetti speciali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il colonnello dei marines John Matrix, ottenuto finalmente un lungo congedo, vive tranquillamente nella sua sperduta casa sulle montagne in compagnia della figlioletta di 10 anni Jenny, ignaro che qualcuno stia dando la caccia agli uomini della sua squadra per ucciderli. Avvisato del pericolo dal suo ex generale Franklin Kirby, non può impedire che un manipolo di criminali, dopo aver crivellato una delle due guardie che dovevano proteggerlo e sgozzato l’altra, rapisca sua figlia approfittando dell’effetto sorpresa, e preso alla sprovvista viene catturato. I criminali, tra cui il commilitone Bennett, ex membro della squadra di Matrix cacciato da quest’ultimo per eccessiva brutalità, usano la figlia per ricattarlo, minacciando di ucciderla se lui non porterà a termine un assassinio politico per conto di un dittatore e signore della guerra, Arius, che comanda questa banda di mercenari, prevalentemente ex subalterni di Matrix. Arius spera di condurre un colpo di Stato nel suo paese natale, Val Verde, e pensa che la familiarità che Matrix ha con il nuovo leader del paese possa aiutarlo nel suo piano omicida.

Commando: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Commando, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Arnold Schwarzenegger: Colonnello John Matrix

Rae Dawn Chong: Cindy

Dan Hedaya: Arius

Vernon Wells: Bennett

James Olson: Generale Franklin Kirby

David Patrick Kelly: Sully

Alyssa Milano: Jenny

Bill Duke: Cooke

Drew Snyder: Lawson

Sharon Wyatt: Leslie

Michael Delano: Forrestal

Bob Minor: Jackson, Uomo Di Kirby

Michael Adams: Harris, Uomo Di Kirby

Carlos Cervantes: Diaz

Charles Meshack: Henriques

Ava Cadell: Ragazza del Motel

Mikul Robins: Ragazzo del Motel

Bill Paxton: ufficiale controllo aereo

Branscombe Richmond: Vega

Streaming e diretta tv

Dove vedere Commando in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi, domenica 7 marzo, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

