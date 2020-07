Come sorelle: trama e cast della seconda puntata

Questa sera, 15 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della seconda puntata di Come sorelle.

Trama seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda oggi, vedremo l’arrivo nella villa di Sinan (Seçkin Özdemir), figlio di Tekin, con cui aveva un pessimo rapporto. Mentre Deren (Melis Sezen) tornerà a Smirne, Azra (Özge Özacar) ed İpek (Sevda Erginci) dovranno pensare a come disfarsi dell’auto della vittima ed eliminare così ulteriori prove che siano legate alle sorelle. Cilem (Elifcan Ongurlar), intanto, verrà rapita: Azra scoprirà anche che Burak, futuro marito della sua amica, è stato ucciso perché Cilem ha rubato della droga ad un trafficante. Tra tanti misteri, uno viene risolto, ovvero quello su chi sia la vera madre delle tre protagoniste, ovvero Cahide (Ece Uslu), donna che ha appena finito di scontare una pena in prigione per l’omicidio del marito Mehmet, sebbene si sia sempre proclamata innocente. Cemal (Emre Kinay), fratello di Mehment e da sempre innamorato di Cahide, cercherà di riunire la famiglia: il suo desiderio è infatti quello di far incontrare la donna con le sue figlie. Il tutto mentre a Gunesli Bahce proseguiranno le indagini sulla scomparsa di Tekin…

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la seconda puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 15 luglio 2020 – con la seconda puntata in diretta tv su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

