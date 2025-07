Colpo di dadi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Colpo di dadi, film diretto da Yvan Attal con Maïwenn, Marie-Joseé Croze, Guillaume Canet, Yvan Attal, Victor Belmondo, Alma Jodorowsky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mathieu è un marito leale che conduce una vita tranquilla con la moglie, anche se nel frattempo è costretto a coprire le scappatelle dell’amico Vincent. Un giorno, mentre cerca di sistemare le cose con l’ennesima amante arrabbiata di Vincent, Mathieu si innamora inaspettatamente di lei.

Colpo di dadi: il cast

Abbiamo visto la trama di Colpo di dadi, ma qual è il cast completo del film? Alle riprese hanno partecipato: Maïwenn, Marie-Joseé Croze, Guillaume Canet, Yvan Attal, Victor Belmondo, Alma Jodorowsky.

Streaming e tv

Dove vedere Colpo di dadi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.