Codice Karim: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Codice Karim, film drammatico diretto dal regista Federico Alotto e distribuito nel 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una spy story ambientata tra Siria e Italia, che spazia dall’action al thriller al suspense. Dopo tanti anni trascorsi in Siria dilaniata dalla guerra, Karim Mohamed Zouaoui decide di tornare in Italia, per mettere finalmente alle spalle le sue terribili esperienze vissute, e riprendere in mano la sua vita. Ma per farlo dovrà pagare un prezzo molto molto alto.

Codice Karim: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Codice Karim, ma qual è il cast completo del film? Ecco gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Mohamed Zouaoui: Karim

Valentina Cervi: Gala

Stella Egitto: Iris

Fabio Fulco: Hassan

Streaming e tv

Dove vedere Codice Karim in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.