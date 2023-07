Coach Carter: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, domenica 2 luglio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Coach Carter, film del 2005 ispirato alla vera vita del coach di basket Ken Carter, diretto da Thomas Carter ed interpretato da Samuel L. Jackson. L’autore della sceneggiatura è Mark Schwahn, in seguito creatore della serie televisiva di successo One Tree Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ken Carter è un ex giocatore di basket che dopo il ritiro gestisce un negozio di articoli sportivi. Un giorno, Carter accetta l’offerta per allenare gli ” Oilers ” della Richmond High School, scuola nella quale ha mosso i primi passi. Nel suo primo giorno come allenatore, Carter capisce di avere a che fare con ragazzi difficili: consegna loro dei contratti con dei termini da stabilire, come avere una buona media voti, stare ai primi banchi e presentarsi in giacca e cravatta alle partite. Tre giocatori, però, rifiutano il contratto di Carter e se ne vanno.

Intanto Damien, figlio di Carter che frequenta la prestigiosa scuola Saint Francis, decide di trasferirsi alla Richmond per poter giocare nella squadra del padre. Gli allenamenti di Carter danno i suoi frutti e gli ” Oilers ” battono la scuola Hercules grazie a Damien. Dopo la partita Timo Cruz, uno dei giocatori che ha lasciato la squadra, chiede di poter rientrare in squadra: Carter acconsente, se Timo farà 2500 piegamenti e 1000 suicidi (attività che consiste nel correre ininterrottamente lungo il campo da gioco, fermandosi a toccare tutte le linee) entro venerdì. Timo si impegna, ma non riesce a raggiungere l’obiettivo prestabilito: i compagni, allora, decidono di fare per lui i restanti piegamenti e suicidi, stupendo Carter e convincendolo a reintegrare in squadra Timo.

Coach Carter: il cast

Abbiamo visto la trama di Coach Carter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Samuel L. Jackson: Coach Ken Carter

Rob Brown: Kenyon Stone

Robert Ri’chard: Damien Carter

Rick Gonzalez: Timo Cruz

Nana Gbewonyo: Junior Battle

Antwon Tanner: Worm

Channing Tatum: Jason Lyle

Ashanti Douglas: Kyra

Texas Battle: Maddux

Denise Dowse: Preside Garrison

Debbi Morgan: Tonya

Mel Winkler: Coach White

Vincent Laresca: Renny

Sidney Faison: Ty Crane

Octavia Spencer: Mrs. Battle

Streaming e tv

Dove vedere Coach Carter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 2 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.