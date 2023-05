Chi è Cloris Brosca (la “Zingara”): carriera, marito e che fine ha fatto “la Luna nera”

Nel corso della puntata del 9 maggio 2023 di Oggi è un altro giorno sarà ospite Cloris Brosca, l’attrice diventata famosissima in Italia per la sua partecipazione al programma Luna Park nel ruolo della Zingara. Ma andiamo per gradi. Cloris Brosca nasce a Napoli il 16 febbraio del 1957. Prima di raggiungere la notorietà, lavora per molti anni in teatro, cinema e televisione con Tino Buazzelli, Gigi Proietti, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Giuseppe Tornatore, Marcello Mastroianni.

Viene scoperta dal grande pubblico nel 1994, quando partecipa al programma Luna Park nel ruolo della Zingara. Successivamente, dopo il successo ottenuto in questo ruolo, il gioco finale con lei protagonista, oltre a diventare il più amato e conosciuto, diventa un fortunato programma spin-off itinerante che dura quasi 8 anni, condotto prima da Giorgio Comaschi, poi da Stefano Sarcinelli. Anche a Colorado – Due contro tutti (dove si chiamava Regina della piramide) e a In bocca al lupo!, nell’edizione 1998-1999, interpreta la Zingara. Ha condotto anche, dal 25 settembre 2000 al 29 giugno 2001, la trasmissione di Michele Guardì I fatti vostri su Rai 2. Dopo aver partecipato saltuariamente a La squadra di Rai 3, nel 2006 è nel cast della serie TV di Rai 1 Raccontami, per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Vita privata

Ma chi è il marito di Cloris Brosca (nota come La Zingara) ospite ad Oggi è un altro giorno su Rai 1? L’attrice è sposata con un cardiologo di origini campane conosciuto al matrimonio di Riccardo Donna, regista dello show Luna Park. Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Cloris ha parlato del sentimento che la lega all’uomo della sua vita, forte come il primo giorno dopo i vent’anni di matrimonio.