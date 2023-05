Chi sono Claudio Ubaldo Cortoni e Davide Dattoli, gli autori del libro Sapere è potere, ospiti a Oggi è un altro giorno

Claudio Ubaldo Cortoni e Davide Dattoli sono gli autori del libro Sapere è potere, edito da Rizzoli, e sono ospiti del programma Oggi è un altro giorno questo pomeriggio, 31 maggio. Il libro si sofferma sul ruolo del sapere e della conoscenza, perché da Aristotele alle moderne intelligenze artificiali come Chatgpt, il futuro dipende dalla nostra formazione. Ma chi sono gli autori?

Claudio Ubaldo Cortoni, classe 1976, monaco camaldolese, è bibliotecario e archivista presso la Comunità Monastica di Camaldoli e professore di teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Davide Dattoli, classe 1990, è il fondatore di Talent Garden, la più grande scuola di formazione e networking in Europa, nominato da “Forbes” tra i trenta under 30 più influenti nel settore Technology a livello europeo e da “Wired” uno dei top 5 innovatori in Italia. Angel Investor in varie startup a livello europeo e keynote speaker in molti eventi internazionali. Consigliere di amministrazione di Fondazione Telethon e altre grandi imprese.

Vediamo ora la sinossi del libro Sapere è potere. La tecnologia sta cambiando il mondo a una velocità inedita e questo crea spaesamento tra i giovani che non possono più contare sull’esperienza dei genitori e devono costruire da soli il proprio futuro, mentre le altre generazioni vedono venir meno quelle certezze che avevano sempre considerato indiscutibili. L’unica risposta possibile è non aspettare, farsi trovare preparati. Un costante investimento su se stessi è lo strumento per mettere al sicuro il proprio futuro e garantirsi il successo nel mondo che verrà. La formazione è l’unica bussola capace di condurci attraverso le incertezze, l’unico investimento per costruire il nostro futuro. Davide Dattoli, un imprenditore della formazione digitale, e Claudio Ubaldo Cortoni, un monaco bibliotecario eremita, conducono il lettore in un viaggio attraverso nove percorsi di formazione che hanno caratterizzato il passato dell’essere umano e ancora sono attualissimi: per acquisire il sapere e giungere alla realizzazione di sé.