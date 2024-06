Chi è Claudio Papa, il datore di lavoro della puntata di Boss in Incognito, azienda Dolceamaro, location, replica

Qual è l’azienda protagonista della puntata di oggi di Boss in incognito, 25 giugno 2024, in replica su Rai 2. Si tratta della Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. Il datore di lavoro protagonista di stasera si chiama Claudio Papa. Per cinque giorni lavorativi interpreterà la parte di un dipendente dell’azienda fondata nel 1975 dai genitori. La nuova sede principale, in provincia di Isernia, si impegna al massimo nella sostenibilità, riducendo le emissioni di Co2 e producendo in autonomia il 20% dell’energia.

Sul loro sito si legge: “Era precisamente il 1972 quando i nostri genitori hanno trasformato la sapienza artigianale in lavoro quotidiano, fatto di impegno costante e dedizione. Una passione che si è perfezionata nel momento in cui ci siamo trasferiti da Cassino a Isernia, accrescendo il nostro personale bagaglio grazie all’incontro con la ricchezza artigianale e la grande tradizione confettiera tipica del territorio. Crediamo che l’amore ed il rispetto per le persone e per i prodotti non abbiano prezzo. Ricerchiamo la qualità non solo selezionando le migliori materie prime, ma anche promuovendo la sostenibilità dei processi produttivi ed il risparmio energetico”.

L’azienda di Papa ha un cuore artigianale e vuole dare nuovo slancio al settore dolciario, per questo è alla ricerca costante dell’eccellenza. Del boss di questa sera sappiamo che da dicembre 2022 è stato eletto presidente regionale di Coldiretti Molise. L’azienda Dolceamaro è stata ereditata dai fratelli Papa, Claudio e Silvano e che ha compiuto il traguardo dei 50 anni di attività. A fare la storia dell’azienda sono Pietro e Rosa Papa che acquistano un bar con reparto gelateria e pasticceria nella loro città a Cassino.

Dopo alcuni anni decidono di investire in un primo negozio di bomboniere e in seguito viene aperto un punto vendita anche a Isernia. Dal prodotto di confetti, il brand “Papa Confetti e Cioccolato” del 1987, l’azienda aggiunge alla produzione anche il cioccolato. Così nel 1997 viene fondata la Dolceamaro srl che si aggiorna e rinnova nei processi di confezionamento. Nel 2011 la produzione aumenta con l’acquisto del brand “Cuorenero” e l’azienda inizia a offrire nuovi prodotti da forno, come ciambelle e macarons.

Dolceamaro, l’azienda di oggi a Boss in incognito, produce ed esporta in almeno 30 Paesi del mondo i propri prodotti, con un fatturato annuo di 9 milioni di euro. In cinquant’anni l’azienda familiare è cresciuta e oggi accoglie 70 dipendenti nello stabilimento di 8000 mq. Claudio Papa ha investito anche in ettari di mandorleti e noccioleti biologici con i quali producono i loro prodotti.

Anticipazioni

Nel corso della puntata, Claudio Papa sarà in prima linea con i suoi collaboratori: Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato e dei confetti; Gianluca, con cui preparerà i coloratissimi macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato. Max Giusti, nei panni di Josè, lavorerà, invece, con Carmela al prodotto di punta dell’azienda: i confetti. Durante la loro missione in incognito, riusciranno il boss e Max Giusti a non farsi scoprire? Non tutto andrà per il verso giusto.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.